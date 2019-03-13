В ООН представили доклад об атмосфере запугивания на Украине

13.03.2019 08:23



Похоже, что мировое сообщество начинает узнавать некоторые подробности о реальной обстановке, которая сегодня существует в соседней стране. Доклад, главной темой которого стала ситуация с правами человека на Украине перед выборами, представили сотрудники Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН, передает РИА Новости. В опубликованном документе сообщается следующее: на Украине царит «атмосфера запугивания», благодаря чему жители страны не имеют возможности заявить о своем несогласии с курсом местных властей.

Более того, как сообщают авторы доклада, на Украине все чаще происходят «жестокие нападения» на журналистов и тех людей, кто имеет активную гражданскую позицию. Так, по информации УВКПЧ, больше всего подобные «акты» совершают правые радикалы. Самое страшное в том, что подобные действия остаются безнаказанными.

Свои настроения внесло и получение автокефалии так называемой «новой церковью» Украины, сообщается в докладе ООН. Благодаря чему в стране в «значительной мере» обострились противоречия между православными общинами.