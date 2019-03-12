Минсельхоз предложил запустить программу льготной сельской ипотеки

12.03.2019 22:38



Российское Министерство сельского хозяйства выдвинуло предложение о введении программы, согласно которой сельские жители смогут взять льготную сельскую ипотеку для улучшения своих жилищных условий под 1% годовых, сообщает «РБК». По мнению ведомства, данная программа исключительно необходима для комплексного развития негородских территорий России. Порядка 23,5 млрд рублей может потребоваться для реализации вышеназванной программы.