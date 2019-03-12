«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2

12.03.2019 21:56



Две крупные телекоммуникационные компании «Ростелеком» и «Теле2» пришли к взаимной договоренности, решив объединить компании, оставив в качестве управляющей организации «Ростелеком», сообщают «Ведомости». При этом «Теле2» останется самостоятельной организацией и сохранит свою систему менеджмента. Сумма заключенной сделки не разглашается, но известно то, что размер «объединенной» выручки составит более 500 млрд рублей в год.