Европа может отказаться от полетов Boeing 737 MAX 8

12.03.2019 18:27



Все больше стран присоединяются к отказам от полетов на самолетах Boeing 737 MAX 8. Так, первыми временный запрет на полеты Max 8 ввели Китай, Индонезия и Эфиопия. Теперь же к ним присоединились Вьетнам, Австралия, Малайзия, Оман, Южная Корея, Сингапур и некоторые авиаперевозчики Аргентины и Мексики. Также, полеты Boeing 737 MAX 8 приостановила и Великобритания, пишет РИА Новости. Вместе с тем, как сообщает информационное агентство Bloomberg, Европейское агентство по безопасности полетов также может приостановить полеты MAX 8.