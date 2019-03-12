Транзит российского газа через Болгарию в Турцию будет прекращен с 2020 года

12.03.2019 17:36



Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что начиная с 2020 года заканчивается контракт с Россией на транзит российского газа по Трансбалканскому коридору через территорию Болгарии в Турцию. Тем не менее, по ее словам, одной из важных задач для страны является сохранение своих позиций по транзиту российского газа, поэтому вторая нитка газопровода "Турецкий поток" будет проходить по территории страны, пишет Российская газета.