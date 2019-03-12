Минздрав представил правительству антитабачную концепцию

12.03.2019 16:55



Специалисты Министерства здравоохранения России представили на рассмотрение Правительству РФ свою антитабачную концепцию. Данный документ уже прошел согласование с Министерством культуры, Министерством просвещения, Министерством спорта, ФНС и Росстатом. Согласно данной концепции, в России предполагается снижение потребления табачной продукции среди населения страны до 5%, а также полное выведение данной продукции с российского рынка к 2050 году, пишет РИА Новости.