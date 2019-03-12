Европарламент призывает остановить строительство "Северного потока - 2"

12.03.2019 16:29



Члены Европейского парламента приняли резолюцию, которая содержит призыв остановить строительство российского газопровода "Северный поток - 2". Так, по мнению Европарламента, российский газовый проект не соответствует интересам ЕС, противоречит энергетической политике ЕС и представляет угрозу для европейского газового рынка.

Также, согласно данной резолюции, Европа больше не будет считать Россию важным стратегическим партнером. Европарламент предлагает закрыть доступ российской стороне к технологиям и финансам ЕС и расширить персональные санкционные ограничения в отношении российских граждан, пишет РИА Новости.