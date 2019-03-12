Предпенсионеры смогут получать алименты по нетрудоспособности

12.03.2019 15:49



Государственная дума РФ приняла проект закона о праве предпенсионеров получать алименты по нетрудоспособности. Так, согласно данному документу, алименты по нетрудоспособности могут быть выплачены предпенсионерам начиная с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, граждане, не достигшие пенсионного возраста, смогут рассчитывать на получение алиментов от своих совершеннолетних детей, если по каким-либо причинам у них наступила нетрудоспособность, пишет ТАСС.