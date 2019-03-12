Украинская певица Maruv на «Евровидении» будет болеть за Россию

12.03.2019 12:23



Певица Maruv (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на международном конкурсе «Евровидение» из-за неприемлемых для нее условий, предъявляемых Киевом, рассказала о том, за кого она будет болеть. Как передают «Известия» со ссылкой на местные СМИ, певица настроена весьма положительно, и на предстоящем музыкальном мероприятии ее сердце будет принадлежать всем участникам, но в фаворитах – россиянин Сергей Лазарев.

«… У нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать», — сообщила артистка.

При этом артистка сообщила, что будет наблюдать и за другими выступлениями и поддерживать тех, кто будет «делать крутой перформанс». Говоря о возможном дальнейшем своем участии в конкурсе, певица отметила, что больше в национальных отборах Украины на Евровидение на участвовать не собирается, поскольку оно «пережило себя».