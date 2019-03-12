Армия Сирии отразила атаку террористов-смертников в Хаме

12.03.2019 11:08



Во вторник армия Сирии смогла отразить атаку, которую попытались совершить террористы на армейские позиции, расположенные в районе города Мхарде (северная часть провинции Хама), передает РИА Новости со ссылкой на свой источник. По словам собеседника, в атаке участвовали террористы-смертники, которые произвели взрыв устройств около позиций сирийской армии. В результате инцидента погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Боевики также понесли потери, уточнил источник.