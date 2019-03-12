Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в том, что Украина может остаться без транзита газа

12.03.2019 09:03



На Украине продолжают делать заявления относительно вопроса транзита российского газа через территорию страны. В этот раз, как пишут «Известия», глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал в соцсети пост, в котором заявил, что Украина может лишиться газа из-за Германии, России и «части украинского политикума». Он также выразил сомнение в том, что транзит газа после 2019 (срок окончания договора) года сохраниться, и предложил «более ответственно» подойти к обновлению национальной ГТС.