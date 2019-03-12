Макгрегора арестовали за разбой

12.03.2019 10:22



Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландца Конор Макгрегор был арестован во Флориде, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. Как сообщается, боец обвиняется в разбое и «преступном причинении ущерба».

Как говорится в сообщении полиции, инцидент, о котором идет речь, случился в Майами-бич. Макгрегор выходил из гостиницы, и в этот момент проходящий мимо мужчина попытался его сфотографировать. Однако боец весьма агрессивно отреагировал на эту попытку и выбил из рук прохожего телефон, а затем неоднократно наступил на него. Спустя некоторое время бойца задержали сотрудники полиции.