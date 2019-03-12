В Швеции заявили, что Россия – это «проигравшая сверхдержава»

12.03.2019 09:40



Провокационное заявление сделал эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен. Как передает Газета.ру, на официальном сайт института обнародовано заявление аналитика, в котором он утверждает, что Россия неспособна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада». Кьеллен подчеркивает, что стремления России стать военной сверхдержавой проявляются «с позиции проигравшего». Аналитик с уверенностью утверждает, что Москва якобы пользуется технологическим заделом, который остался еще со времен распада СССР. И этот потенциал, по его словам, совсем скоро «исчерпается».