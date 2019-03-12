Вашингтон отзывает всех дипломатов из Венесуэлы

12.03.2019 08:27



Об отзыве всех оставшихся американских дипломатов из Каракаса сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости. Поясняя этот шаг, он заявил, что нахождение дипломатов США в Венесуэле – это ограничение для политики его страны. Помпео подчеркнул, что это решение Вашингтона является полным подтверждением того, что ситуация в Каракасе ухудшается.

Не забыл госсекретарь «кинуть камушек» и в Россию, заявив, что Москва абсолютно игнорирует волю венесуэльского народа.