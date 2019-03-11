Беспилотник США провел разведку около западных границ России

11.03.2019 12:41



Стратегический беспилотник RQ-4B ВВС США провел разведку около западных российских границ, передает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый сайт PlaneRadar. Как сообщает ресурс, в минувшее воскресенье беспилотник с бортовым номером 10-2043 совершил вылет с территории авиабазы Sigonella, которая расположена в Италии. Затем борт примерно 5,5 часов летал над Литвой, аккурат вдоль границ Калининградской области. После этого RQ-4B совершил перелет через территорию Латвии в Эстонию, и более четырех часов «разведывал» около западных границ Псковской и Ленинградской областей.