Диагноз "преддиабет". Нужно ли о нем беспокоиться?

12.03.2019 07:51



В условиях глобальной войны с диабетом научное сообщество также борется с преддиабетом. Но не болезнь является причиной проблемы, а то, что использование этого термина вызвало беспокойство миллионов людей во всем мире.

Один из авторов исследования преддиабета Чарльз Пиллер заявил, что подобного диагноза не должно существовать. Он был придуман Американской ассоциацией диабета (ADA) и другими связанными с диабетом заведениями для того чтобы определить состояние пациентов с над-нормальными уровнями глюкозы.

Пиллер, наряду с другими экспертами в области здравоохранения, утверждает, что преддиабет не является фактическим заболеванием или осложнением, и что внезапное повышение уровня глюкозы не всегда указывает на развитие диабета в будущем. Медицинское сообщество выразило озабоченность в связи с использованием ADA этого термина, поскольку он уже создал миллионы новых “пациентов”, которые на самом деле здоровы.

Кроме того, Пиллер обвиняет фармацевтическую промышленность в использовании данного несуществующего термина в своих корыстных целях. Так, некоторые компании уже продвигают методы лечения, несмотря на отсутствие научных данных, связывающих преддиабет с диабетом.

Использование этого термина также привело к тому, что ADA снизила условия, необходимые для диагностики преддиабета, что сделало еще больше здоровых людей зависимыми от этого состояния. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также приняли этот термин и используют его в качестве предупреждающего маркера для людей с повышенным уровнем глюкозы.

Эти изменения привели к тому, что некоторые врачи начали назначать лекарства пациентам с диагнозом "преддиабет". Однако, Пиллер заявляет, что неправильный диагноз подталкивает многих людей к излишним тратам денег на лечение преддиабета. По его словам, чеканка этого термина привела к негативным последствиям для общества, таким как финансовые потери из-за необходимости платить за уход, а также ненужное беспокойство.

“Усилия по диагностике и лечению преддиабета обходятся недешево. Когда говорят, что у них есть преддиабет, многие люди сталкиваются с психологическим и финансовым бременем, пытаясь решить эту несуществующую проблему", - говорит Пиллер.

Тем не менее, несмотря на растущее число экспертов в области здравоохранения и учреждений, присоединяющихся к одобрению диагноза "преддиабет", есть некоторые организации, выступающие против его использования для диагностики пациентов или прогнозирования развития диабета. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), среди других учреждений по всему миру, отвергла его как диагноз, пишет MedicalDaily.