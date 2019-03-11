Курение более одной пачки сигарет в день может повлиять на цветовое зрение

11.03.2019 18:50



Новые исследования специалистов из Университета Ратгерса в США выявили непосредственное влияние курения на цветовое зрение человека. Так, в проведенной работе принимали участие более 70 некурящих людей и 63 курильщика, которые выкуривали более одной пачки сигарет в день и никогда в своей жизни не пытались избавиться от этой вредной привычки. Также, у группы курильщиков была диагностирована серьезная табачная зависимость.

Возраст участников исследования составлял от 25 до 45 лет. Все участники имели нормальное зрение, которое было измерено пред началом исследования с помощью стандартных диаграммам остроты зрения.

Исследователи проверили, как участники исследования различали различия в цвете и контрасте, и установили, что у курильщиков были значительные изменения в их красно-зеленом и сине-желтом цветовом зрении, с уменьшенной способностью различать контраст и цвета по сравнению с некурящими участниками.

Один из авторов работы Стивен Сильверстайн, директор по исследованиям поведенческого здравоохранения Университета Ратгерса в США, подчеркнул, что предыдущие исследования связывали длительное курение с удвоением риска возрастной дегенерации желтого пятна и как фактор пожелтения и воспаления хрусталика.

"Наши результаты показывают, что чрезмерное употребление сигарет или хроническое воздействие их соединений влияет на визуальную дискриминацию, поддерживая существование общего дефицита в визуальной обработке с табачной зависимостью", - прокомментировал Сильверстайн.

Исследование не дает физиологического объяснения результатов, но Сильверстайн говорит, что, поскольку никотин и курение вредят сосудистой системе, результаты показывают, что они также повреждают кровеносные сосуды и нейроны в сетчатке, пишет Dentistry.