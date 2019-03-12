Порошенко убежал с митинга в Житомире

12.03.2019 06:33



Глава Украины Петр Порошенко был вынужден спешно покинуть митинг в Житомире, который проходил в рамках его предвыборной компании. Так, радикалы пришли на митинг и попытались сорвать выступление действующего президента, выкрикивая “Позор”, “Фу!” и “Брехло”, мешая выступлению украинского лидера. После этого, радикалы попытались прорвать оцепление и приблизиться к Порошенко, вынуждая его спешно покинуть митинг, пишет РИА Новости.