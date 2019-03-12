Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 МАР, 10:49 МСК
USD (ЦБ)    66,0763
EUR (ЦБ)    74,2896

12 МАР, 10:49 МСК
USD (ЦБ)    66,0763
EUR (ЦБ)    74,2896

Порошенко убежал с митинга в Житомире

12.03.2019 06:33
Порошенко убежал с митинга в Житомире

Глава Украины Петр Порошенко был вынужден спешно покинуть митинг в Житомире, который проходил в рамках его предвыборной компании. Так, радикалы пришли на митинг и попытались сорвать выступление действующего президента, выкрикивая “Позор”, “Фу!” и “Брехло”, мешая выступлению украинского лидера. После этого, радикалы попытались прорвать оцепление и приблизиться к Порошенко, вынуждая его спешно покинуть митинг, пишет РИА Новости.

Тимошенко призвала Порошенко снять кандидатуру с выборов
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
07:44 0 0
Dmitrii:

Интересно, успеет Вальцман вылететь с окраины Руси?

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 6

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП

В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП

Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений

Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений

В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия

В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия

Елена Кловач: Законодательство по промышленной безопасности требует обновления

Елена Кловач: Законодательство по промышленной безопасности требует обновления

Новости СМИ

Новости дня

10:22 Макгрегора арестовали за разбой Макгрегора арестовали за разбой
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:40 В Швеции заявили, что Россия – это «проигравшая сверхдержава» В Швеции заявили, что Россия – это «проигравшая сверхдержава»
09:03 Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в том, что Украина может остаться без транзита газа Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в том, что Украина может остаться без транзита газа
08:27 Вашингтон отзывает всех дипломатов из Венесуэлы Вашингтон отзывает всех дипломатов из Венесуэлы
07:51 Диагноз "преддиабет". Нужно ли о нем беспокоиться? Диагноз "преддиабет". Нужно ли о нем беспокоиться?
07:29 Более 70% родителей поддерживают введение дресс-кода в школах Более 70% родителей поддерживают введение дресс-кода в школах
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:52 США обвинили Роснефть в покупке нефти у Венесуэлы США обвинили Роснефть в покупке нефти у Венесуэлы

Узнай, страна!

11 МАР, 19:32 В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11 МАР, 18:48 Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений
11 МАР, 17:56 В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия
11 МАР, 17:53 Елена Кловач: Законодательство по промышленной безопасности требует обновления Елена Кловач: Законодательство по промышленной безопасности требует обновления
07 МАР, 08:43 Курс на развитие экспорта тамбовского зерна Курс на развитие экспорта тамбовского зерна
06 МАР, 14:20 Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта» Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter