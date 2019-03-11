Тимошенко призвала Порошенко снять кандидатуру с выборов

11.03.2019 20:51



Юлия Тимошенко, возглавляющая украинскую политическую партию «Батькивщина» и являющаяся кандидатом в президенты Украины, заявила, что Петру Порошенко будет лучше снять свою кандидатуру с грядущих выборов на пост президента страны, поскольку при любом из исходов голосования его ждет тюремное заключение, сообщают «News.ru». Тимошенко обвинила действующего президента Украины в коррупции и воровстве, а также призвала отказаться от поста президента и снять с себя иммунитет, для осуществления справедливого суда.