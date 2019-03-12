В феврале в Россию продолжился приток иностранного капитала

12.03.2019 00:06



Согласно прогнозу Центрального банка России, в Россию продолжится приток заграничного капитала, а начало данного процесса было положено в феврале, несмотря на новые «порции» санкций и негативные предсказания экономических и финансовых экспертов и специалистов, сообщает «Реальное время». В целом, реакция иностранных инвесторов на макроэкономические и политические события в России была крайне нейтральна и оттока капитала не последовало.