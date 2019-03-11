В России могут обанкротить около 200 застройщиков жилья

11.03.2019 23:54



Рейтинговое агентство стройкомплекса (РАСК) поделилось своим исследованием, посвященным актуальной проблеме банкротства крупных, средних, а также малых компаний-застройщиков жилых помещений, которое предсказывает продолжение подобных «разорений» в еще больших масштабах, сообщает «Коммерсантъ». По результатам 2018 года порядка 3,6 млн кв.м жилых площадей не были достроены, по причине банкротства компаний, ответственных за их возведение. РАСК предсказывает, что общий объем помещений, возводимых потенциальными банкротами, насчитывает более 7,5 млн кв.м, а новая волна «угасаний» компаний, вероятно, произойдет грядущим летом.