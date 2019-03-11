Реклама в интернете впервые обогнала телевидение

11.03.2019 21:55



Согласно статистическому исследованию, которое было проведено Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), рынок рекламы в интернете обогнал по своему объему телевизионный сектор рекламы, сообщает «ТАСС». По итогам 2018 года объем рынка интернет-рекламы вырос на 22% в отношении к 2017 году и составил порядка 203 млрд рублей. Общий объем рекламного рынка, вне зависимости от методов его распространения, вырос на 12% и составил 469 млрд рублей.