Самая дорогая в России автотрасса до Сочи обойдётся в 1 трлн рублей

11.03.2019 21:52



По предварительным расчетам, строительство новейшей скоростной автомагистрали, которая протянется вдоль побережья Черного моря от Туапсе до Сочи, обойдется бюджету России в 1 трлн рублей, сообщают «Ведомости». На текущий момент времени ведется обсуждение проектных материалов и составляются обоснования, необходимые для включения данного строительного проекта в список работ, которые получат финансирование из федерального бюджета. В случае одобрения, данная «дорожная стройка» станет самой дорогой за всю историю новейшей России.