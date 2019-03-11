Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%

11.03.2019 20:59



Дональд Трамп, занимающий пост президента США, обратился к Конгрессу с просьбой увеличить финансирование оборонных статей расхода бюджета и одновременно сократить невоенные расходы на величину в 5%, для того чтобы избежать увеличения дефицита бюджета страны к 2020 году, сообщает «ТАСС». Трамп предполагает сократить «расточительные» бюджетные статьи, согласно которым оказывается финансовая поддержка международным странам, и которая составляет порядка $13 млрд в год. Также подготовлен список других «несоразмерно затратных» статей.