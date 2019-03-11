Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка

11.03.2019 19:50



«Еврофинанс Моснарбанк» был включен в санкционный список, который буквально на днях был расширен правительством Вашингтона, за свои экономические и финансовые связи с представителями экономики Венесуэлы, сообщают «РИА новости». Данную информацию предоставило Министерство финансов США. Финансовые активы российской банковской организации, находящиеся под юрисдикцией США, будут заморожены, а всем ее юридическим и физическим лицам будет запрещено вести с ней какие-либо экономические или финансовые взаимоотношения.