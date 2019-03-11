IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнований

11.03.2019 19:39



IAAF (Международная федерация легкой атлетики) приняла решение о продлении отстранения от международных спортивных соревнований для спортсменов из России, тем самым оставив спортсменов «без флага», поскольку они не смогут выступать под флагом Российской Федерации, сообщает «РБК». Подобное решение было объяснено тем, что IAAF по настоящий момент не получила антидопинговых проб из московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, международная федерация требует оплатить ей расходы, связанные с рассмотрением и разработкой заявок, полученных от российских спортсменов, и другие текущие расходы, которые были понесены в рамках международного спортивного разбирательства.