В 2018 году Москву посетили около 23,5 млн туристов

11.03.2019 18:10



По информации, которую предоставил мэр Москвы Сергей Собянин, в 2018 году столицу России посетили более 23,5 млн туристов. В это число входят как жители других российских регионов, так и туристы из других стран. При этом более 56 млн человек посетили Москву транзитом, не останавливаясь на ночевку. По словам Собянина, туристическая отрасль принесла в городской бюджет более 120 млрд рублей за прошедший год, пишет Интерфакс.