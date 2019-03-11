Visa увеличит сумму разрешенную к оплате без ПИН-кода

11.03.2019 17:50



Международная платежная система Visa увеличит сумму, которую могут потратить держатели банковских карт без необходимости введения ПИН-кода. В настоящее время данная сумма составляет 1 тыс. рублей, а начиная с 13 апреля текущего года данная сумма будет повышена до 3 тыс. рублей. Тем не менее, по мнению аналитиков, повышение предельной суммы оплаты без использования средств защиты, таких, как ПИН-код, может привести к увеличению числа мошеннических действий с банковскими картами, пишет РБК.