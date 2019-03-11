Россияне переплачивают за услуги ЖКХ

11.03.2019 15:51



Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что россияне уже давно переплачивают за услигу ЖКХ. По его словам, переплаты, в некоторых случаях, превышаю 100% от реальной стоимости услуг. Артемьев подчеркнул, что данная отрасль, также как и социальная и строительная, сильно картелизированы, но для того, чтобы с бороться с существующими картелями недостаточно правительственных актов. В России просто необходимо принять закон об основах тарифного регулирования, передает НТВ.