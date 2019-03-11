Рейтинг кандидатов в президенты Украины возглавил Зеленский

11.03.2019 17:37



Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование и выяснила, кому больше всех из кандидатов в президенты Украины доверяют граждане страны. Так, первое место в рейтинге снова занимает Владимир Зеленский. Ему доверяют почти 43% опрошенных. Второе место получил действующий лидер Украины Петр Порошенко, набрав 31% голосов участвующих в опросе украинцев. А замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с 28%, пишет РИА Новости.