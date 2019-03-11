Суд Амстердама решит судьбу "скифского золота"

11.03.2019 17:03



Суд в Амстердаме начал рассмотрение апелляции по поводу возврата крымской коллекции "скифского золота" не на полуостров, а в Киев, которую подали четыре музея Крыма. В связи с чем официальные представители Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника, "Музея Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" сделали совместное заявление.

Так, представители музеев надеются на отмену решения первой инстанции, согласно которому музейные экспонаты должны быть переданы Киеву, и рассчитывают на возврат тех культурных ценностей, принадлежащих Крыму, которые были вывезены в Амстердам. По словам представителей музеев, данные произведения искусства были найдены на территории Крыма крымскими специалистами и представляют историко-культурные ценности Крымского полуострова. Они никогда не были на территории Киева и не имеют к нему никакого отношения, пишет РИА Новости.