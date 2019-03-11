ЦБ введет меры для ограничения долговой нагрузки россиян

11.03.2019 16:43



Первый заместитель председателя правления Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор рассматривает вопрос о введении специальных мер для того, чтобы ограничить коэффициент долговой нагрузки потребительского кредитования. По ее словам, ЦБ обеспокоен его серьезным ростом. Данные меры планируется ввести с 1 октября текущего года, пишет ТАСС. Напоминаем, что долговая нагрузка заемщика рассчитывается как отношение общего платежа по всем кредитам заемщика к его доходу.