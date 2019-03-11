Российский самолет совершил экстренную посадку в Баку из-за сообщения о бомбе
11.03.2019 16:16
Пассажирский лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Бахрейн - Москва (Домодедово), был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Баку из-за сообщения о нахождении на борту лайнера постороннего предмета. Командир принял данное решение в целях обеспечения безопасности 225 пассажиров и членов экипажа, пишет РБК. В настоящее время все пассажиры лайнера эвакуированы, а сам самолет проверяют представители специальных служб Азербайджана.
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