В Кремле прокомментировали митинг за свободу интернета

11.03.2019 15:28



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошедший в воскресенье в Москве митинг "За свободу интернета". Так, митингующие были недовольны принятым законом об "устойчивой работе интернета" и протестовали против того, что российские власти могут отключить интернет. Тем не менее, как заявил Песков, данный законопроект как раз и направлен на то, чтобы защитить российских пользователей в случае отключения интернета из-за рубежа, пишет Интерфакс.