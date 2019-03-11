Россия атаковала позиции боевиков в зоне деэскалации в сирийском Идлибе

11.03.2019 14:52



ВКС России нанесли точечные авиаудары по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Авиаудары наносились по согласованию с турецкой стороной. Тем не менее в настоящее время не осуществляется крупномасштабная операция против боевиков, которые находятся в последней зоне деэскалации в Сирии, так как Россия все еще надеется, что удастся реализовать то соглашение по Идлибу, которое было подписано в Сочи. Об этом Коммерсанту рассказал военный источник знакомый с ситуацией.