"Панцирь-С1" опрокинулся на трассе во Владивостоке

11.03.2019 14:38



Военный автомобиль "Панцирь-С1" перевернулся на трассе во Владивостоке. Пресс-секретарь ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский подтвердил данную информацию. Также, согласно официальному сообщению пресс-службы в результате произошедшего на трассе ДТП пострадавших нет. Известно, что водитель военного транспортного средства не справился с управлением при повороте, в результате чего "Панцирь-С1" опрокинулся, перегородив движение, пишет РИА Новости.