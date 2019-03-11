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Около МКС заметили цветное НЛО

11.03.2019 14:05
Около МКС заметили цветное НЛО

Похоже, что тема пришельцев последнее время становится все более актуальной. «Гости с других планет» дают о себе знать не только на Земле, но и, естественно, в космосе – более привычном месте для их обитания. Так, буквально на днях стало известно о том, что к МКС приближается цветное НЛО, пишет vladtime.ru. Снимок, на котором запечатлен необычный объект, показала астронавт США Энн Макклейн. По ее словам, кадр был сделан на расстоянии 250 миль от Земли. Странный объект двигался в направлении к МКС.

Скорее всего, как считают уфологи, инопланетных гостей мог заинтересовать летательный аппарат Илона Маска Crew Dragon, недавно состыковавшийся с МКС и доставивший на станцию людей. Отметим, что именно с этим аппаратом в будущем планируется развивать космический туризм.

Над Ростовом в течение 40 минут висел НЛО
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