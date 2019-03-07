Над Ростовом в течение 40 минут висело НЛО

07.03.2019 10:24



Над Ростовом-на-Дону произошло необычное явление, которое на видео смогли снять местные жители. Речь идет об «очередном» НЛО, которое зависало над городом в течение сорока минут. Инцидент произошел в минувшую среду, шестого марта. В числе очевидцев оказался мужчина, живущий на улице Каширской. Именно он один из первых сообщил, что над домами достаточно долго «висел» неопознанный объект, и снял все на видео. Комментируя снятое, ростовчанин рассказал: «Камера не такая чувствительная, чтобы снимать звезды. На видео только и видно фонари во дворах, прожектор с парковки и это».

Запись уже изучают уфологи. Мнения среди пользователей соцсетей традиционно разделились.