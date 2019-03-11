Двое из погибших в Эфиопии россиян были сотрудниками Сбербанка

11.03.2019 10:59



Стали известны некоторые подробности о россиянах, погибших в результате крушения Боинга в Эфиопии. Двое из них, молодая пара, Александр и Екатерина Поляковы – уроженцы Ростовской области. Оба последние несколько лет были сотрудниками «Сбербанк Лизинг», а до этого вместе учились. Еще один погибший россиянин Сергей Вяликов был инструктором по прыжкам с парашютом в Твери. Все они поехали в Африку, чтобы отдохнуть.

Посольство Эфиопии пообещало оказать всю необходимую помощь в возвращении тел погибших в Россию.