Мужчина остался в живых, потому что опоздал на разбившийся в Эфиопии самолет

11.03.2019 08:24



Единственным живым пассажиром потерпевшего крушение самолета в Эфиопии оказался мужчина, который опоздал на рейс буквально на пару минут. Им оказался житель Греции Антониос Маврополулос из Афин, передает РИА Новости со ссылкой на Greek Reporter. В разговоре со СМИ он рассказал о том, что он не успел на рейс всего на две минуты, и очень злился, когда видел, как люди садились в самолет, а его не пускали. В социальной сети грек выложил фотографию билета.