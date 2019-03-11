США снова поймали на лжи

11.03.2019 10:09



В России прокомментировали публикацию в New York Times, где говорится о том, кто на самом деле устроил провокационный поджог гуманитарного грузовика на границе Венесуэлы, передает Газета.ру. Издание пишет, что это сделал соратник оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, а не представители властей Венесуэлы, как утверждают американцы.

«Вашингтон вновь пойман на лжи, как уже было с Ираком, Ливией, Сирией», — отметил российский сенатор Алексей Пушков.

Он также напомнил, что США со всех сил пытались обвинить в этом инциденте именно венесуэльское правительство.

С начала венесуэльского кризиса Вашингтон неоднократно пытался обвинить «во всех грехах» действующие власти Венесуэлы. При этом США активно поддерживают оппозиционера, самовольно объявившего себя временным президентом страны.