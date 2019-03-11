Украина оказалась «заложником Кремля» из-за 9 мая, считает депутат Рады

11.03.2019 09:05



Киев продолжает удивлять общественность своими заявлениями. В этот раз «выяснилось», что в 1945 году Украина оказалась «заложником Кремля» «из-за разницы часовых поясов» - с таким заявлением по местному телевидению выступил украинский депутат Эдуард Леонов. Он подчеркнул, что всего лишь шестьдесят минут «отделяет» всемирный день почитания памяти жертв Второй мировой от так называемого «русского мира». А к этому миру Киев себя не относит.

«Вопрос 9 мая – это вопрос одного часа, потому что, когда в 1945 году в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве уже было 01:00 9 мая. Один час превратил всех нас в заложников Кремля», – пояснил депутат свой довод.

Леонов подчеркнул, что во всем мире окончание Второй мировой отмечают 8 мая, и только Украина не по своей воле оказалась привязанной из-за этих самых часовых поясов. В социальных сетях пользователи с долей сарказма отнеслись к этому заявлению народного депутата, который, по их словам, отвлекает от реальных проблем страны и жителей, пытаясь переложить вымышленные проблемы на «вторую сторону».