Этот невероятно простой математический трюк взрывает умы людей в Twitter

11.03.2019 07:42



Не всегда легко вычислить проценты в голове, но простой математический трюк, которым делятся в Twitter, может сделать невероятно легким выполнение сложных или громоздких математических вычислений в уме.

Описанный как "увлекательный маленький лайфхак" британским копирайтером Беном Стивенсом, трюк включает в себя простой обмен номерами, чтобы выяснить ваш ответ. Это не новая техника, но огромная реакция в интернете показывает, что многие люди никогда не знали, что обходной путь существует.

Как объясняет Стивенс, если вам когда-нибудь придется вычислять сложный процент на месте без ручки и бумаги или калькулятора, вы можете использовать простой ход - переверните цифры.

"Так, например, если вам нужно было вычислить 4% из 75 в голове, просто переверните его и сделайте 75% из 4, что проще", - написал Стивенс в Twitter.

Действительно, если вы поменяете местами числа и вычислите 75% из 4, вы получите 3 - и 3 - это тот же ответ, когда вы вычисляете 4% из 75. (75% - это три четверти, поэтому в этом случае это становится простой проблемой разделения).

Другой пример: "18% из 50 трудно вычислить", - писал Стивенс. "Но 50% из 18 - Это пустяки, верно?"

Этот основной принцип – просто обозначенный как x% от y = y% от x – вероятно, хорошо известен миллионам людей во всем мире.

Но, как показывают комментарии в Twitter, это умопомрачительное открытие для многих, кто никогда не был осведомлен об этой простой замене, а один пользователь сказал, что откровение "заставило меня взволноваться математикой впервые за десятилетия". Другие говорили, что знали об этом "трюке" с самого начала, еще в школе.

Однако, как отмечают некоторые, техника не всегда работает (по крайней мере, с точки зрения упрощения). Например, использование замены с некоторыми вычислениями, например, попытка вычислить 17% из 12, просто даст вам 12% из 17 (что на самом деле не легче сделать в вашей голове). Кроме того, если числа становятся больше или начинают включать десятичные дроби (или другие осложнения), это не сделает проценты намного проще для вычисления.

Но пока вы имеете дело с довольно маленькими числами, это реальная помощь для некоторых из нас, пишет ScienceAlert.