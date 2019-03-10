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Мосты мира: корейский «Фонтан радуги» занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный мост-фонтан

10.03.2019 23:22
Мосты мира: корейский «Фонтан радуги» занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный мост-фонтан

Этот необычный мост расположен в центральной части Сеула (Южная Корея). Он был построен для соединения двух административных округов Сеочо и Йонсан-гу и возвышается над рекой Ханган, которая протекает через весь город. Данное архитектурное сооружение является самым длинным в своем роде и имеет целый ряд конструктивных особенностей.

Мост Фонтан радуги

Характеристики

«Фонтан радуги» был запущен в эксплуатацию в 2009 году. Протяженность моста от начала до конца составляет 1140 метров. Его построили вторым уровнем над другим мостом Ямсу. Для уникальной радужной подсветки используются несколько тысяч разноцветных светодиодных фонарей. На мосту играет музыкальное сопровождение.

Мост Фонтан радуги

Струи фонтанов направлены в стороны и вниз. Забор воды для них осуществляется прямо с реки Ханган, выбрасывается она также в этот водоем. Для осуществления бесперебойной работы системы фонтана ему требуется каждую минут забирать из реки 190 тонн воды. Для этого на мосту размещено 38 насосов, работающих непрерывно, расход воды каждого на максимальных показателях находится на уровне 420 кубов за 1 час работы. Они находятся по обе стороны строения. Струя фонтана способна выбрасываться на 20 метров. Для обеспечения работы, вода перед выбросом проходит процесс тщательной фильтрации.

Мост предназначен для движения автомобилей на нескольких полосах в обе стороны. Особенно актуально его использование в сезон дождей, когда мост Ямсу уходит под воду и его невозможно эксплуатировать.

Интересные факты

Мост «Фонтан радуги» занимает первое место в мире по продолжительности среди мостов-фонтанов. Благодаря этому достижению он внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Фильтрационное оборудование, установленное здесь положительно влияет на экологическую обстановку, очищая воду от вредных загрязнений. «Фонтан радуги» и Ямсу являются первым в Южной Корее двухуровневым мостом.

Ежедневно, по нескольку раз, на мосту устраиваются красочные шоу с использованием светотехники. Смотреть на это зрелище можно абсолютно бесплатно любому желающему. Все представления проходят строго по расписанию.

Мост Фонтан радуги

На корейском языке название места, где находится мост, звучит как Панпхо, что на местном диалекте означает «радуга».

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