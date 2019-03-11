Украинский депутат назвал вероятные места побега Порошенко

11.03.2019 07:11



Депутат Верховной рады Сергей Лещенко назвал вероятные места побега из страны лидера Украины Петра Порошенко в том случае, если он не сможет одержать победу на предстоящих президентских выборах в стране, которые пройдут 31 марта текущего года. По словам Лещенко, это может быть либо Испания, либо Молдавия.

Также, о возможном побеге из страны Порошенко заявлял и бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. По его мнению, Порошенко понимает, что в случае проигрыша, ему придется отвечать за коррупцию, воровство высокопоставленных чиновников, которых он покрывает, и другие политические ошибки. Именно поэтому, Петр Порошенко заранее готовит пути отступления, пишет Лента.ру.