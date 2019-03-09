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Порошенко готовится к побегу с Украины

09.03.2019 08:49
Порошенко готовится к побегу с Украины

Президент Украины Петр Порошенко готовиться к побегу из страны. С таким заявлением выступил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. По его слова, Порошенко специально затягивает военные действия на Донбассе, так как война приносит ему огромные доходы. Он отметил, что за прошедший год общая сумма капитала Порошенко увеличилась в 82 раза. Также, глава Украины, по данным Ланового, собирается продать завод "Ленинская кузница". Все это, по мнению бывшего министра, а также то, что Порошенко понимает, что не сможет победить на выборах президента страны, позволяет сделать вывод о том, что украинских лидер собирается сбежать из страны, пишет RT.

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