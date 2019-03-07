Мосты мира: разверзающий воды мост Моисея в Голландии удивляет туристов со всего мира

07.03.2019 23:57



Это всегда становится сюрпризом, когда в самой обыденной местности возникает нечто невероятное.

В Голландии в провинции Северный Брабант существует населенный пункт Halsteren, в котором в 2011 году возникло еще одно чудо света, получившее название «Мост Моисея».

Это обозначение было позаимствовано из сказания, которое содержится в Библии. Имеется в виду случай, когда Моисей и его народ убегали от фараона, а за ними гналась египетская конница. Вера спасавшихся была настолько сильна, что перед ними разошлись воды Чермного (Красного) моря, благодаря чему они прошли по его дну.

Когда же через море стали идти египтяне, то оно вновь сомкнулось, и они все утонули.

Форт Роовере сооружался в качестве укрепления, которое должно было воспрепятствовать вторжению в Голландию иностранных войск, а именно посланных Францией и Испанией. По завершении войн этот объект пришел в упадок, в котором и оставался довольно длительный промежуток.

При воссоздании этого объекта (оригинальное имя Fort de Roovere) Ro Koster and Ad Kil Architects, архитектурное бюро, которому эта миссия была поручена, смогло совершить нечто оригинальное. Компания сумела разработать мост, рассчитанный на интересующихся данной достопримечательностью. Он почти незаметен, хотя его длина составляет 51 метр.

Архитекторы из Нидерландов выполнили иллюзорный мост, конструкция которого в основном располагается в воде, и в частности та поверхность, по которой его переходят, также существенно ниже уровня воды.

Иначе говоря, с дистанции кажется, что в этом месте ничего нет, но если приблизиться, то можно заметить прямо в воде проход, хотя и весьма узкий.

Задумка, в самом деле, была блистательной, поэтому в том же 2011 году разработчики данного проекта за нестандартность своего подхода получили место в финале местного состязания Dutch Design Awards. Они были удостоены приза, который выдается голландским Союзом Архитекторов. Мост Моисея сооружен из дерева особо твердой породы. При постройке моста применялись новейшие высокотехнологичные методы. Поскольку он помещен в воду, была произведена его обработка особыми антигрибковыми средствами. Специалисты предполагают, что это сооружение будет стоять, по меньшей мере, полвека. Вода двигается под самой конструкцией, она ее не задерживает, поэтому негативное влияние на внешнюю среду полностью отсутствует. Если идет дождь, то пользоваться этим сооружением можно безо всяких ограничений. Оборудованные с двух сторон сооружения специальные рвы стабилизирует уровень воды с учетом осадков.

Мост Моисея — выдающееся достижение современной архитектуры. Многие приезжают в Фор-де-Робер, чтобы полюбоваться этой достопримечательностью и получить удовольствие от перехода через водную преграду, которая тут обустроена таким образом, что человек перемещается существенно ниже уровня воды, но все равно двигается посуху.