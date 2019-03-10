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Инопланетная жизнь возможна на планетах, вращающихся вокруг двойных звезд

10.03.2019 10:08
Инопланетная жизнь возможна на планетах, вращающихся вокруг двойных звезд

В течение некоторого времени ученые были очарованы теорией о том, что другие планеты за пределами Солнечной системы могут поддерживать жизнь, если они имеют некоторые характеристики, сходные с Землей. Одна из характеристик, в частности, заключается в том, что планеты вращаются вокруг одной звезды в своих соответствующих системах. Область рядом со звездой, которая не является ни слишком горячей, ни слишком холодной, часто называют зоной Златовласки, а планета, расположенная на правильном расстоянии от своей орбитальной звезды, может поддерживать жизнь. Тем не менее, недавно опубликованное исследование из ежемесячных уведомлений Королевского астрономического общества теперь утверждает, что планета также может поддерживать жизнь, если она расположена рядом с двойной звездной системой, пишет TechTimes.

Студентка бакалавриата Бетани Вуттон и член Королевского общества Дороти Ходжкин доктор Ричард Паркер из Шеффилдского университета заметили, что область между бинарными системами может позволить воде существовать, позволяя поддерживать жизнь в теории. Используя компьютерные модели в качестве субъектов, два астронома отмечают, что в пределах этой конкретной зоны Златовласки температура и условия лучше, чем в зоне вблизи одной звезды.

Согласно их выводам, как только эти две звезды двойной системы столкнутся с третьей звездой, они могут быть сдвинуты вместе. Это явление расширяет обитаемую зону Златовласки, потому что отдельные звезды могут чувствовать тепло друг друга.

"Наша модель предполагает, что существует больше бинарных систем, где планеты находятся в зонах Златовласки, больше чем мы думали, увеличивая перспективы для жизни. Так что те миры, любимые писателями - фантастами , где два солнца сияют в небе над инопланетной жизнью, теперь выглядят намного более вероятными", - сказала Вуттон.

Новое исследование - отличная новость для ученых, которые все еще ищут космические тела, которые могут поддерживать жизнь, и у них, несомненно, есть много звезд для исследования. Почти треть всех звездных систем в галактике Млечный Путь находятся в двойных системах, и некоторые из них состоят из двух или более звезд. Если есть больше таких зон Златовласки, где жизнь возможна, то вероятность того, что жизнь действительно существует за пределами Земли увеличивается.

"Поиск жизни в других частях Вселенной является одним из самых фундаментальных вопросов современной науки, и нам нужны все доказательства, которые мы можем найти, чтобы помочь ответить на него", - добавляет Вуттон.

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