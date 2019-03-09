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Увеличение продолжительности жизни человека может превратить людей в ходячих зомби

09.03.2019 10:19
Увеличение продолжительности жизни человека может превратить людей в ходячих зомби

Увеличение продолжительности жизни человека рискует превратить огромное количество людей в ходячих зомби, потому что эксперты не близки к решению проблемы деменции и потери клеток мозга, предупредил ведущий ученый, пишет Telegraph.

Лаборатории по всему миру пытаются бороться с причинами старения и недавно сделали важные прорывы в понимании того, почему клетки стареют и умирают, и как остановить этот процесс. Аналогичным образом, улучшение лечения таких заболеваний, как рак, и прогресс в области вакцинации и питания означают, что население живет дольше, чем когда-либо.

Самый старый человек, который когда-либо жил, Жанна Калмент, умерла в возрасте 122 лет, и ученые теперь думают, что 120 - это максимальный возраст, до которого могли бы дожить люди, если бы они не начали чрезвычайно ограничительную диету, которая могла бы подтолкнуть окно к 180. Но Мауро Джакка, профессор сердечно-сосудистых наук в Королевском колледже Лондона, сказал, что держать тело в живых дольше бессмысленно, если мы не сможем научиться решать проблемы нейродегенерации и работать над регенерацией клеток мозга.

“Почему мы стареем? Короткий ответ: мы просто не знаем", - сказал он на симпозиуме в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне. “Существует более 30 теорий о том, почему люди стареют. Вероятно, это лоскутное одеяло различных проблем. Если бы был мир, где мы были вакцинированы и свободны от болезней, жили бы мы вечно? Абсолютно нет. Вполне вероятно, есть биологические часы, которые задают жизнь человека около 120 лет и мы запрограммированы жить дольше. Но вероятность деменции увеличивается с возрастом и если мы не найдем способ регенерации мозга, мы будем увеличивать количество функционирующих органов, но с плохо функционирующими мозгами”.

Несмотря на то, что миллиарды фунтов были потрачены на лекарство, чтобы остановить или обратить вспять деменцию, до сих пор нет терапии, и несколько фармацевтических компаний в настоящее время вышли из исследований из-за продолжающихся неудач. Ученые расходятся во мнениях о том, что вызывает старение и что можно с этим сделать. Существую много теорий старения людей. Тем не менее единственным проверенным способом предотвращения старения является ограничение калорий примерно двумя третями обычного потребления, что, как было показано на примере животных, увеличивает продолжительность жизни примерно на 50%. Для людей это означало бы потенциальную жизнь до 180 лет.

“Есть люди, которые следуют этому режиму, но это очень сложно. Наш мозг устроен так, чтобы искать пищу и есть как можно больше", - добавил профессор Джакка. “Никто даже не знает, почему одни животные живут дольше других. Есть теория, что большие животные живут дольше, но она не всегда верна, и мы не знаем, почему. Но мы знаем, что каждый день мы теряем 80 000 нейронов, и мы еще не нашли способ их регенерировать, поэтому человек, достигший 80 или 90 лет, уже потерял 10-15% своего мозга, поэтому он думает и двигается медленнее. И это не касается таких болезней, как болезнь Альцгеймера, где у вас ускоренная потеря нейронов, поэтому, если вы не справитесь с этими проблемами, вы можете получить здоровое сердце, но голову, которая глупа”.

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