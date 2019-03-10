Эксперты назвали самых богатых актеров России

10.03.2019 09:35



Эксперты российской киноиндустрии представили рейтинг самых богатых актеров. Так, по их сведениям, самым богатым актером России является Дмитрий Нагиев. Его состояние оценивается в $3,2 млн. За ним следует Федор Бондарчук с $1,3 млн. А третье место разделили Светлана Ходченкова и Владимир Машков с суммой в $1 млн. Немного отстал от лидеров Данила Козловский, который заработал $900 тыс., передает Федеральное Агентство новостей.